محافظ كفر الشيخ: جولات صباحية لرؤساء المدن لمتابعة مواقف سيارات الأجرة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مواقف السيارات الأجرة بـ 14 مدينة، اليوم الثلاثاء، متابعة وتفقد رؤساء المدن ونوابهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها، مناشدا المواطنين المشاركة في الحملة التي أطلقها "خليك إيجابي" للإبلاغ عن أي مخالفة تصدر من السائقين خاصة بالتعريفة المقررة، والتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الرقمين 114 و2 047322079 .

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر، تفقد رؤساء المدن ونوابهم للمواقف، موجها الشكر لرؤساء مدن بيلا، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول، وسيدي سالم، وبلطيم ودسوق، وبقية المدن، موجها بالاستمرار في المتابعة والتفقد، وتلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.