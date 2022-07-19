اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: جولات صباحية لرؤساء المدن لمتابعة مواقف سيارات الأجرة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:16 ص
محافظ كفر الشيخ: جولات صباحية لرؤساء المدن لمتابعة مواقف سيارات الأجرة جولة رئيس المدينة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مواقف السيارات الأجرة بـ 14 مدينة، اليوم الثلاثاء، متابعة وتفقد رؤساء المدن ونوابهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها، مناشدا المواطنين المشاركة في الحملة التي أطلقها "خليك إيجابي" للإبلاغ عن أي مخالفة تصدر من السائقين خاصة بالتعريفة المقررة، والتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الرقمين 114 و2 047322079.

 

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،  منذ الصباح الباكر، تفقد رؤساء المدن ونوابهم للمواقف، موجها الشكر  لرؤساء مدن بيلا، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول، وسيدي سالم، وبلطيم ودسوق، وبقية المدن، موجها بالاستمرار في المتابعة والتفقد، وتلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استقرار بمواقف السيارات
استقرار بمواقف السيارات

جانب من متابعة المواقف
جانب من متابعة المواقف

متابعة مواقف بلطيم
متابعة مواقف بلطيم

متابعة مواقف مطوبس_1
متابعة مواقف مطوبس 

موقف سيارات الحامول
موقف سيارات الحامول

موقف سيارات سيدي سالم
موقف سيارات سيدي سالم

 


كفر الشيخ

مطوبس

رؤساء المدن

ادارة الازمات

غرفة عمليات كفر الشيخ

مواقف سيارات الأجرة

التعريفه الجديدة



الموضوعات المتعلقة

سائق دمياطي يوزع الحلوى على الركاب للالتزام بالتعريفة الجديدة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:24 م

جولات مكوكية للمحافظين لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ دمياط تحذر من استغلال المواطن.. ومحافظ مطروح يكشف عن إجراءات رادعة ضد المخالفين.. والأقصر وكفر الشيخ والقليوبية يتابعون ميدانيا مواقف السيارات

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:00 م

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بمطروح

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:38 ص

محافظ كفر الشيخ يتابع شكاوى المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:35 ص

محافظ قنا يفاجئ مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الأحد، 17 يوليه 2022 04:07 م

محافظ المنيا يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات بأبوقرقاص

الأحد، 17 يوليه 2022 02:54 م

التنمية المحلية: سحب تراخيص 30 سيارة بالجيزة لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

الأحد، 17 يوليه 2022 01:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة