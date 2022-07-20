اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:20 م
أكرم القصاص
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بوتين: فكرة المليار الذهبي "استعمارية وعنصرية"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:06 م
بوتين: فكرة المليار الذهبي "استعمارية وعنصرية" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
أ ش أ

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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة الهيمنة الكاملة لـ "المليار الذهبي" بأنها فكرة عنصرية واستعمارية بطبيعتها، مشيرا إلى أنها تُقسم الشعوب إلى درجة أولى ودرجة ثانية.


وقال الرئيس الروسي، خلال كلمه في منتدى "أفكار قوية للعصر الجديد"، اليوم الأربعاء: "يفتقد نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بالمليار الذهبي لأية عدالة، فلماذا من بين كل سكان الأرض يجب أن يهيمن هذا "المليار الذهبي" على الجميع ويفرض قواعد سلوكه الخاصة عليهم؟".


وتابع بوتين:" أن هذا النموذج يقوم ويستند على أوهام استثنائية ويقسم الشعوب إلى صنف أول وصنف ثاني، وبالتالي فهو عنصري بطبيعته واستعماري جديد من حيث الجوهر"، لافتا إلى أن عقيدة العولمة الموجودة في أساس هذا النموذج، والتي يزعم بأنها ليبرالية، أخذت تكتسب بشكل متزايد سمات الشمولية التوتاليتارية التي تكبح البحث الإبداعي وتقيد الإبداع التاريخي الحر، ومؤكدا أن النظام العالمي الحالي أحادي القطب يعيق التنمية العالمية.


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