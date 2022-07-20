بايدن: نتعامل مع أزمة المناخ بشكل طارئ وسنعلن عن إجراءات لمكافحة التغير المناخى

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن واشنطن تتعامل مع أزمة المناخ بشكل طارئ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات لمكافحة التغير المناخى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأشار بايدن إلى أن التغير المناخي أصبح خطيرا بشكل واضحا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستتعامل معه بشكل طارئ.

وواصلت موجة الحر الشديد اجتياح مناطق عديدة من العالم مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا والولايات المتحدة واندلاع حرائق ضخمة امتدت إلى شمال أفريقيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من تواتر الظاهرة حتى 2060 بسبب تغير المناخ.

البرتغال، سجلت أكثر من ألف حالة وفاة بسبب موجة الحر الحالية، وشددت السلطات على ضرورة أن تتجه البلاد إلى مواجهة آثار تغير المناخ في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت كبيرة مسئولي الصحة في البرتغال جراسا فريتاس "البرتغال من بين إحدى مناطق العالم التي يمكن أن تكون (أكثر) تأثرا بالحرارة الشديدة". وأضافت لرويترز أنه "يتعين علينا أن نكون مستعدين أكثر وأكثر لفترات من درجات الحرارة المرتفعة".

وتجاوزت درجات الحرارة في المناطق التي يضربها الجفاف في البرتغال 40 درجة مئوية الأسبوع الماضي، ورغم أن درجات الحرارة انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية، قالت فريتاس إنها ما زالت فوق المعدلات العادية في مثل هذا الوقت من السنة.

وكانت السلطات الصحية في البرتغال سجلت 238 وفاة إضافية خلال موجة الحر في الفترة من السابع إلى 13 يوليو، لكن فريتاس قالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 1063 حتى 18 يوليو .