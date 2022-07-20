بايدن: تغير المناخ تهديد وجودى لأمتنا وللعالم

كتب محمد جمال

كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن النقاب عن خطوات تنفيذية جديدة تعالج المناخ في زيارة إلى ماساتشوستس يوم الأربعاء من المتوقع ألا تفي بإعلان حالة الطوارئ الفيدرالية التي حث عليها العديد من الديمقراطيين، وقال بايدن: “تغير المناخ هو حرفياً تهديد وجودي لأمتنا وللعالم”، وأضاف أن التهديدات التي يشكلها تغير المناخ تمثل حالة طوارئ حقيقية، لكنه لم يصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية، قائلا: “هذه حالة طارئة، وسأنظر إليها بهذه الطريقة”.

وكان المشرعون الديمقراطيون والجماعات البيئية دعوا البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تغير المناخ بعد أن قال السناتور الديمقراطي المحافظ جو مانشين الأسبوع الماضى إنه ليس مستعدًا لدعم أحكام المناخ الرئيسية فى الكونجرس، وهى خسارة فادحة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوى.

وقالت جينا مكارثي مستشارة المناخ في البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن الإجراءات التنفيذية الجديدة لبايدن ستشمل تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمساعدة الولايات على بناء مراكز تبريد للتعامل مع الحرارة المفرطة ومعالجة الآثار الأخرى لتغير المناخ.

قال البيت الأبيض إن تمويل FEMA البالغ 2.3 مليار دولار هو الأكبر على الإطلاق لبرنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن التمويل الجديد يمكن أن يوسع نطاق السيطرة على الفيضانات، ويدعم المرافق، ويعدل المباني، ويساعد الأسر ذات الدخل المنخفض على دفع تكاليف التدفئة والتبريد.

سيعلن بايدن أيضًا عن دعم جديد لصناعة الرياح البحرية المحلية، قال البيت الأبيض إن الإدارة حددت 700000 فدان لتطوير طاقة الرياح البحرية المحتملة في خليج المكسيك.

تحدث بايدن من مصنع سابق يعمل بالفحم ويلعب دورًا في دعم صناعة الرياح البحرية في الولاية كمركز تصنيع للكابلات البحرية.

وقال مكارثى إن بايدن سيضع المزيد من الإجراءات التنفيذية بشأن المناخ في الأسابيع المقبلة.

تعرض بايدن لضغوط لإعلان حالة طوارئ مناخية، مما سيمكن من استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتكثيف إنتاج مجموعة واسعة من منتجات وأنظمة الطاقة المتجددة.

أرسل السناتور جيف ميركلى وثمانية ديمقراطيين آخرين رسالة إلى بايدن، يحثونه فيها على إعلان حالة الطوارئ المناخية، واستخدام إجراءات تنفيذية صارمة للحد من الانبعاثات من الوقود الأحفوري المنتج فى الأراضى والمياه العامة وتعظيم استخدام المركبات الكهربائية.

لكن من غير المتوقع أن يعلن الرئيس حالة الطوارئ المناخية يوم الأربعاء حتى مع موجة الحر التي اجتاحت البلاد وهددت ملايين الأمريكيين وكذلك شبكة الكهرباء.

وعد بايدن باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تغير المناخ في حملته الرئاسية وتعهد في مفاوضات المناخ الدولية بخفض تلوث المناخ بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100٪ بحلول عام 2035.