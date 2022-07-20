انخفاض مستويات المياه بشكل خطير فى "نهر الراين" الممر المائى الأهم فى ألمانيا

كتب محمد جمال

تنخفض مستويات المياه بشكل خطير في نهر الراين الممر المائى الأهم للغاية فى قلب أوروبا فى ظل الحرارة الحارقة التي تعاني منها المنطقة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الألمانى والمزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد التي تتعرض بالفعل لضغوط.

وحذر سالومون فيدلر، الخبير الاقتصادى فى بنك بيرنبرج، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد الألماني “في طريقه إلى الانحراف”.

وقال فيدلر: “نهر الراين هو ممر مائي مهم للغاية، حيث يتم شحن البضائع من وإلى المناطق الصناعية في جنوب وغرب ألمانيا”، مضيفًا أن “مستويات المياه المنخفضة تعني أن المراكب النهرية ستضطر إلى السفر بشحن مخفض لتخفيف حمولتها أو حتى التوقف عن العمل تمامًا”.

وأضاف: “ونتيجة لذلك، ستنخفض كمية البضائع التي يتم شحنها بينما سترتفع أسعار الشحن”.

وأوضح أن “التجارب السابقة من فترات انخفاض المياه تشير إلى أنه من الصعب للغاية على المدى القصير التحول من الشحن النهري إلى النقل البري أو السكك الحديدية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات المياه أيضًا على الإنتاج في المحطات الصناعية ومحطات الطاقة التي تعتمد على مياه النهر للتبريد”.

ويعد نهر الراين أحد أهم طرق الشحن في القارة الأوروبية وهو بالتأكيد أهم ممر مائي في ألمانيا، حيث يعتمد حوالي 80٪ من نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية على هذا النهر الذي يمر عبر المدن والموانئ الرئيسية مثل كولونيا ودوسلدورف وروتردام وبازل.