اليمن وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع وخروقات الحوثيين للهدنة بالبلاد

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل استمرار تعنت الحوثي وعدم تنفيذ تعهداتها بشأن الهدنة.

وأعرب الوزير اليمني - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في حل الأزمة، مثمنا الموقف الأمريكي المؤكد على ضرورة إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وأكد أن استمرار حصار الحوثي لمدينة تعز يعرقل جهود السلام، وأن إصرارها على عدم رفع الحصار عن المدنيين يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.