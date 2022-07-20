اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة حيازة هيروين وبندقية خرطوش فى الشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:21 م
المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة حيازة هيروين وبندقية خرطوش فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5757 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 942 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
 
تعود أحداث القضية لشهر فبراير المنصرم من العام الجارى، ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "زكى ن ز" 34 عاما مزارع   بدائرة  مركز شرطة بلبيس،، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات  لذات العيار دون ترخيص.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

مزارع

جنايات الزقازيق

هيروين



الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على ابنة شقيقته فى الشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:12 م

السجن 3 سنوات للمتهمين بتزوير مستندات شحنى جمارك فى الإسكندرية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:54 ص

السجن 5 سنوات للمتهم بتزوير وثائق تأمين سيارات لتقديمها للمرور بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:20 م

جرائم الساعة الثلاثة.. عقوبات متفاوتة تصل للسجن 5 سنوات.. نقلا عن برلمانى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:33 م

السجن المشدد 15 عاما لعاطل قتل مزارعا وأصاب ابنه لسرقة سيارة بالشرقية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة