المشدد 3 سنوات لبائع خردة بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "أحمد م م ع" 42 عاما بائع خردة بدائرة مركز شرطة بلبيس،، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.