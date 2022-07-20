اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لبائع خردة بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:42 م
المشدد 3 سنوات لبائع خردة بتهمة حيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته في القضية رقم 6187 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم  949 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
 
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "أحمد م م ع" 42 عاما بائع خردة بدائرة  مركز شرطة بلبيس،، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة  لذات العيار دون ترخيص.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

جنايات الزقازيق

هيروين

بائع خردة



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