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القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:16 ص
القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .
 
وقال الوزير: ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح  الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
 
وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
 
وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة التي أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له .
 
 

وزير القوي العاملة

محمد سعفان

ثورة يوليو

إجازة رسمية



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