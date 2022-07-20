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الصحة تكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:21 م
الصحة تكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا.. تعرف عليها الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تظهر على المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، مؤكدا أنها تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة تصل إلى فوق 38.6 درجة مئوية مع ألم في الحلق هذا يكفي لتشخيص الحالة أنه مشتبه فى إصابتها بالمتحور الجديد.

وتابع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: لا ننتظر ظهور باقي الأعراض المتمثلة في تكسير في الجسم والنوم الزائد والكحة مستمرة، ويتوجب ذلك العزل المنزلي وزيارة الطبيب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

كورونا

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اعراض فيروس كورونا



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