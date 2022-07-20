اليوم السابع
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الصحة تحذر من تناول الفيتامينات بالتزامن مع الإصابة بكورونا.. تفاصيل

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:00 ص
الصحة تحذر من تناول الفيتامينات بالتزامن مع الإصابة بكورونا.. تفاصيل الفيتامينات
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من الافراط فى تناول الأدوية والفيتامينات لأنه يؤدى إلى زيادة ترسيبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام كما أنه يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية فى حال استخدامها عند الاصابة بفيروس كورونا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة وقالت : تانول الفيتامينات يقلل من فاعلية الدواء حال الاصابة بكورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى التواصل مع الطبيب قبل الحصول علي اى دواء .

 

 


الصحة

الفيتامينات

كورونا

الادوية



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