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الشجرة المدللة تحفة محمية اللبان بمحافظة ظفار فى سلطنة عمان.. صور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:37 م
الشجرة المدللة تحفة محمية اللبان بمحافظة ظفار فى سلطنة عمان.. صور الشجرة المدللة
صلالة - محمد سعد

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تبعد محمية وادى دوكة عن ولاية صلالة حوالي 40 كم وهي محمية طبيعية لأشجار اللبان التى يطلق عليها الأشجار المدللة والمسجّلة في قائمة التراث العالمي ضمن مواقع اللبان، حيث يقع الوادي في منطقة نجد بعد المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال ظفار، وتُعنى المحمية بنمو وحماية شجرة اللبان التي تنتشر في محافظة ظفار وخاصة في وادى دوكة الذى يعتبر من أهم مواقع إنتاج وتصدير اللبان، حيث تُجرى حاليًّا دراسات لتأهيل وتطوير وادى دوكة للحفاظ على شجرة اللبان في موطنها الطبيعى. 
 
وتمتد كثافة أشجار اللبان على مساحة تُقدَّر بـ 5 كيلومترات مربعة من حرم محمية وادي دوكة التي تبلغ مساحتها حوالي 19 كم مربع، حيث تحتوي على أكثر من 5 آلاف شجرة لبان مزروعة وطبيعية.
 
وتتميز محمية اللبان هذه بموقعها الاستراتيجي الذي بجد إقبال كبير من قبل السياح والزائرين خاصة في موسم خريف صلالة.
 
شجرة مدللة
شجرة مدللة

الشجرة المدللة
الشجرة المدللة

جانب من المحمية
جانب من المحمية

المحمية
المحمية

 


الشجرة المدللة

صلالة

سلطنة عمان

أشجار اللبان



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