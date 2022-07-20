السلطات الأمريكية تضبط شخصا اقتحم موكب جيل بايدن فى واشنطن

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السلطات الامريكية يوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل بعد أن دخل في نطاق موكب السيدة الأولى جيل بايدن ثم تشاجر مع أحد ضباط الخدمة السرية.

وبحسب شبكة ان بي سي، وقع الحادث الساعة 5:02 مساء وفقا لبيان الخدمة السرية عندما حاول المشتبه به دخول الجزء المحظور من الطريق، وتجاهل أوامر بالتوقف من ضباط الفرقة النظامية للخدمة السرية الأمريكية، وقالت الوكالة إنه تم اعتقاله بعد محاولته الفرار من الضباط مما أدى إلى مشادة جسدية طفيفة.

ووفقا للتقرير، تم نقل ضابطين والرجل إلى المستشفى للتقييم، كما تم حجز المشتبه به للاشتباه في الاعتداء على ضابط شرطة وعدم الانصياع وتجاوز خط الشرطة ومقاومة الاعتقال، ولم يتعرف جهاز الخدمة السرية على الفور على المشتبه به أو يحدد موقع دقيق لمكان وقوع الحادث.

كانت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم الإثنين وكان حدثها الوحيد المدرج علنًا ظهورها في فترة ما بعد الظهيرة في معرض Long View Gallery. هذا هو المكان الذي حضرت فيه حملة لجمع التبرعات لـ Equality PAC ، الذراع السياسية لتجمع دعم المساواة LGBTQ في الكونجرس.