السجن 5 سنوات لعاطل لتهديده ربة منزل وابتزازها بصورها مقابل المال ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7222 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 738 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "ماجد س ج"، عاطل، مقيم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية هدد المجنى عليها "أميمة م م"، ربة منزل، 29 سنة، بإفشاء أمور خاصتها - صور ومقاطع مصوره لها – وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن تحصل على صور ومقاطع مصورة لها – دون رضاها - وقام بتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما حصل بالتهديد على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق من المجنى عليها، بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة مساومة سالفة الذكر أنه في حالة رغبت في تدارك آثارها فعليها أن تؤدي له مبالغ مالية مقابل ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمدا في ازعاج الغير وهي المجني عليها، وذلك بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات بإرتكابه الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.