الرقابة المالية: تجديد قيد شركة فورى بسجل شركات التحصيل الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1181 لسنة 2022، بشأن تجديد قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين بالهيئة، ويسرى هذا القرار لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 13 مايو عام 2022.

كما أصدر محمد عمران، تجديد قيد شركة الوطن لوساطة التمويل العقاري، ويسرى هذا القرار لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 26 مايو عام 2022، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية، الموافقة على قيد شركة المعاينون العرب لتقييم وتقدير الخسائر، بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة (شخص اعتباري) برقم 87 لمزاولة نشاط أعمال المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين، والممثل القانوني للشركة هو جيد جوده جيد ميخائيل، وله حق التوقيع كخبير معاينة وتقدير الأضرار في فرعي تأمين أجسام السفن، تأمين الهندسي وبالنسبة لغير هذين الفرعين يلزم إلى جانب توقيعه توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار الذي قام بالعمل من خلال الشركة في فروع التأمين بشرط أن يكون مقيد كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.