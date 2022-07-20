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الرئيس الصربى: افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:40 م
الرئيس الصربى: افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في بلجراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، وذلك بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
 
وأعرب الرئيس الصربي عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك بالنظر إلى العلاقات الصادقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنه سيتم بذل الجهد اللازم خلال الفترة المقبلة لافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار، فضلاً عن الانتهاء من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي التي ستعظم من التبادل التجاري، ومضيفاً أن الشعب الصربي يحترم الشعب المصري الصديق، ويقدروا الاستمرارية في العلاقات التاريخية المشتركة.

السيسي

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