الرئيس السيسى: تناولت مع رئيس صربيا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات مع الرئيس الصربي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصربي في العاصمة بلجراد.

وأضاف الرئيس: إنه لمن دواعي سروري أن أحل ضيفاً على بلدكم الصديق جمهورية صربيا للمرة الأولى، وأود الإعراب عن عميق امتناني للضيافة الكريمة من جانب سيادتكم والحكومة الصربية والشعب الصربي.

وتابع الرئيس السيسى كلمته: كما أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومستوى أكثر تميزا.