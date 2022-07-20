اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: تناولت مع رئيس صربيا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:55 ص
الرئيس السيسى: تناولت مع رئيس صربيا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين كلمة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات مع الرئيس الصربي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصربي في العاصمة بلجراد.

وأضاف الرئيس: إنه لمن دواعي سروري أن أحل ضيفاً على بلدكم الصديق جمهورية صربيا للمرة الأولى، وأود الإعراب عن عميق امتناني للضيافة الكريمة من جانب سيادتكم والحكومة الصربية والشعب الصربي.

وتابع الرئيس السيسى كلمته: كما أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومستوى أكثر تميزا.

 


السيسي

صربيا

الرئيس السيسي

زيارات الرئيس الخارجية



الموضوعات المتعلقة

قمة "مصرية – صربية" فى بلجراد.. الرئيس السيسى يرحب بتعظيم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية ويشيد بمتانة العلاقات.. و"فوتشيتش" يثمن الطفرة التنموية الملحوظة بمصر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:52 ص

رئيس صربيا: ناقشت مع الرئيس السيسي الأوضاع فى أوكرانيا وتأثيرها على بلدينا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:51 ص

مؤتمر صحفى بين الرئيس السيسى ونظيره الصربى فى بلجراد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:40 ص

لحظة تقليد الرئيس السيسى وسام جمهورية صربيا من جانب ألكسندر فوتشيتش

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:38 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة