وأعرب ويكريميسينجه -مخاطبا مجلس النواب بعد انتخابه رئيسا بأغلبية الأصوات في البرلمان، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لزملائه المرشحين للرئاسة، وسعادته بشكل خاص لمنحه "هذا الشرف من البرلمان".

وأضاف - بحسب وكالة أنباء "أداديرانا" السريلانكية - أنه "ثبت أن البرلمان يمكن أن ينتخب رئيسا بنجاح من خلال إجراء تصويت عادل دون مشكلة، وبالتالي فمن واجبه أن يشكر كل من شارك في إجراء الانتخابات في إطار ديمقراطي كامل".

وتابع الرئيس السريلانكي "لست بحاجة إلى إخباركم عن الوضع في البلاد اليوم وكم هو صعب من الناحية الاقتصادية، الشباب يطالبون بتغيير النظام. هناك العديد من المشاكل في العالم، علينا المضي قدما وإنشاء برنامج جديد، الناس لا يطالبوننا بالسياسة القديمة.. إنهم يطلبون من كل أحزاب هذا البرلمان أن يعملوا معا".