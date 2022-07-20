اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:36 م
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:00 م
الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، لتقييم الوضع العام في بلاده، حسبما أفاد بيان الرئاسة الجزائرية.


يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسئولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي" ، وفقًا للدستور الجزائري.


وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل ، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).


الجزائر

عبد المجيد تبون

المجلس الأعلى للأمن بالجزائر

الرئاسة الجزائرية



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