الرئيس الأوكراني: لا أؤيد موقف البرازيل "الحيادي" بشأن الحرب

أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إنه لا يؤيد موقف البرازيل "الحيادي" بشأن الحرب الأوكرانية - الروسية.



وأشار زيلينسكي - خلال تصريحات إعلامية أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أنه أخبر نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه يرغب في "دعم" البرازيل، وأنه لا يمكنه أن يكون في مكان ما في الوسط .. "فأنا لا أؤيد مثل هذا الموقف".



كما لفت زيلينسكي إلى أن بولسونارو أخبره أنه يدعم أوكرانيا وسيادتها، غير أن البرازيل تتخذ موقفًا محايدًا.



وكان زيلينسكي قد كشف في وقت سابق - من خلال تدوينة على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" - أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البرازيلي أول أمس الإثنين.



ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد تجنب بولسونارو إدانة روسيا أو فرض عقوبات عليها.