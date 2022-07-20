الدنمارك تسجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1941

حطمت موجة الحر فى الدنمارك الرقم القياسى لدرجات الحرارة في يوليو المسجل قبل 81 عاما، حيث بلغت الحرارة 35.6 درجة فى غرب جوتلاند يوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم".
ووفق ما أعلنه المعهد الدنماركى للأرصاد الجوية، تم تسجيل الرقم القياسي المطلق فى الدنمارك فى أغسطس 1975 فى نفس المكان، في الجزء الغربي من غوتلاند، في مدينة هولستبرو، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 36.4 درجات.
أما بالنسبة لشهر يوليو ككل، فقد كان الأكثر دفئا فى عام 2006، حيث كان متوسط درجة الحرارة اليومية فى البلاد 19.8 درجة.
ويذكر أن أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، مصرع أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر التى تضرب البلاد.
يأتى ذلك بينما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والتي دمرت مساحات واسعة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.
وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق وأصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الإصابات أو الوفيات الناجمة عنها.
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