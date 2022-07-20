وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن "جيش الطيران نفذ منذ مساء أمس وإلى صباح اليوم، 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة C130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية".

وأضافت أن مروحيات الجيش الوطني تواصل طلعاتها صباح اليوم للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق.