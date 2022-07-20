الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة إلى أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اعتزم بلاده إرسال أربع أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة إضافية إلى أوكرانيا.



وقال أوستن - في كلمة افتتاحية قبل الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا- إن الأنظمة ستكون ضمن حزمة مقبلة من المساعدات الأمنية تتضمن أسلحة وذخيرة ومعدات إلى أوكرانيا وسيتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق الأسبوع الجاري.



وأضاف أوستن - خلال الكلمة التي نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحزمة هي السحب الـ 16 للمعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية منذ أغسطس 2021، "والتي استخدمها الأوكرانيون بفاعلية للغاية والتي أحدثت فارقًا على أرض المعركة" على حسب تعبيره.



وأوضح أن الحزمة المقبلة ستتضمن أيضًا "المزيد من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ وذخيرة مدفعية"، مشيرًا إلى أن بلاده قد التزمت بأكثر من 2.6 مليار دولار ضمن المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، وأن أكثر من 30 دولة قد أرسلت حتى الآن مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا.