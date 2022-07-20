الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بسيارة لشركة أدوات كهربائية بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

شب حريق هائل فى سيارة خاصة بأحد الشركات الادوات الكهربائية، بمنطقة الغصنة التابعة لمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، والحماية المدنية تحاول السيطرة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز المطرية، باشتعال النيران بأحد السيارات داخل شركة لإنتاج الأدوات الكهربائية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى، وتبين اشتعال النيران فى سيارة لنقل العاملين بالشركة، حال وقوفها أمام مقر الشركة الكائنة أمام المقابر، وقد طال الحريق واجهة مقر الشركة، والدور الأول العلوى وجهاز التكيف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارى حصر التلفيات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين عدم وجود خسائر فى الأرواح.