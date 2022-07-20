الحكومة: جار إعداد قانون للتعامل مع السائحين لضمان حمايتهم

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه جارى إعداد قانون للتعامل مع السائحين وضمان حمايتهم، موضحا أن السياحة في مصر تسيير بشكل جيد، وتم اختيار شركة دولية كبري أسند إليها حملة الترويج للسياحة المصرية، والتى سيتم إطلاقها يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى إنه يتم إعداد قانون للإنتاج السينمائي لتسهيل عملية التصوير في الشوارع والمناطق السياحية والآثرية، موضحا أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالي الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع بعد موافقة الحكومة على التصوير الشخصى والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة، موضحا أنه كلمت زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية، قائلا: "التصوير متاح في الشوارع للمصريين والأجانب في الشوارع بدون دفع مليم".