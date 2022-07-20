الجيزة تعلن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة نتيجة إحصاء تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات 2023/2022، وأكدت المحافظة أن مدة إعلان التنسيق 15 يوما من تاريخ إعلانه بالمدارس وعلى أولياء الأمور المتابعة بالإدارات التعليمية.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية "، خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

وحددت الوزارة، أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن ( 9 سنوات)، على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت أنه يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه خلال فترة التقدم الإلكتروني، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.