وذكر راديو "براغ الدولى" أن التحذير يستمر من اليوم الأربعاء، وحتى غد الخميس، إذ من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 36 درجة سيليزيوس.

وتابع الردايو أن أمس الثلاثاء، كان أحد أسخن الأيام التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري، إذ تخطت الحرارة 2ر35 درجة في عدد من المراصد.

يشار إلى أن العديد من دول أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في الوقت الحالي، مما أسفر عن اشتعال الكثير من حرائق غابات في إسبانيا والبرتغال وغيرها.