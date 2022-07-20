التحفظ على مالك العقار فى حادث انفجار اسطوانات الغاز فى مخبز بالدقهلية

فريق المحافظات

تحفظت قوات الأمن بمركز شرطة دكرنس علي مالك عقار وذلك بعد انفجار ضخم فى مخبز عيش سياحى فى نفس العقار، وذلك لعدم اكتفاء الأوراق القانونية الخاصة بتراخيص المخبز.



وشهدت قرية ميت مجاهد التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية انفجار مخبز عيش سياحى نتيجة انفجار اسطوانات الغاز الموجودة بداخله ما نتج عنه انفجار شديد.





ونتج عن الانفجار الضخم وفاة 2 وفاة السعيد أحمد السيد احمد 20عاما، أميرة محمد العدل محمد 38 عاما وإصابة 14 آخرين جميعهم مقيمون قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بالدقهلية مصابين بحروق من الدرجه الأولي وتم نقلهم جميعا لمستشفي دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم.





تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بانفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحي داخل أحد العقارات بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.





انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة وتم إخطار النيابة العامة والتي انتقلت إلى مكان الواقعه للمعاينة والوقوف على أسباب الانفجار.



