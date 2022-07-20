البرتغال تعتقل 50 شخصا بتهمة إشعال النيران بالغابات

كتب محمد جمال

قالت الحكومة البرتغالية، إن حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الماضية، كانت متعمدة، وقال وزير الداخلية البرتغالي، خوسيه لويز كارنيرو، للجنة تحقيق برلمانية، إنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا هذا العام حتى منتصف يوليو الجارى للاشتباه فى تسببهم في اندلاع حرائق الغابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكانت زيادة بأكثر من 20 عملية اعتقال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أنه وفقا للسلطات فإن 23% فقط من الحرائق في البرتغال كانت ناجمة فقط عن أسباب طبيعية، فى حين كانت 60% من الحرائق نتيجة للإهمال في استخدام النيران مثل الشوى والتدخين أو إشعال المشاعل.

وأضاف أن البرتغال تقوم بكل ما في وسعها لتوعية المجتمع بمخاطر النيران واتخاذ إجراءات وقائية.