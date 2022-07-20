وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم الأربعاء، "أن وفداً أمنياً رفيعاً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية وصل قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة عناصر من الشرطة الاتحادية في منطقة الجلام".

وأضاف البيان "أن القطاعات الأمنية ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم، ولن يمر دون أن يكون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".

كان مصدر أمني عراقي قد أعلن اليوم مقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.