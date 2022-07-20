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الأمم المتحدة: لا نملك أي معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة في زابوروجيه

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:50 م
الأمم المتحدة: لا نملك أي معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة في زابوروجيه أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة لا تملك أي معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الخاضعة للجيش الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول التقارير عن هجوم شنته القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية: ليس لدي معلومات واضحة عن ذلك.

وفى وقت سابق اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا واستخدام الطاقة كسلاح.

 

وقالت أورسولا - فى مؤتمر صحفى، اليوم، الأربعاء، في بروكسل - "سواء قامت روسيا بقطع إمدادات الطاقة بشكل جزئي أو كلي، يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة"، مشيرة إلى أن العديد من الدول قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، حيث تم بناء مخزن مشترك للغاز تم ملؤه بحوالي 64 % .

 

وأضافت: أنه تم إنشاء منصة مشتركة لشراء الطاقة تابعة للاتحاد الأوروبي، كما تم اقتراح خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتمثل في زيادة الاعتماد على مصادر موثوقة أخرى للحصول على إمدادات الطاقة، والشق الثاني يتمثل في تقليل الاستخدام الكلى للغاز.


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