الأمم المتحدة: تلقينا رسالة روسيا للضغط على كييف لإغلاق "صانع السلام"

كتب أحمد عرفة

أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، تلقي المنظمة رسالة من روسيا تطالب فيها بدفع أوكرانيا لإغلاق موقع "صانع السلام"، الذي يدوّن فيه الأوكرانيون بيانات "المطلوبين من مؤيدي روسيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة،: يمكنني فقط تأكيد استلام الرسالة، رافضا الإدلاء بتعليقات أخرى.

وفى وقت سابق شدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الأربعاء، على أنه مع التفويض البرلمانى لحكومته لدعم السلطات الأوكرانية فى كييف، مؤكدا أنه بلاده لم تتوقف أبدا فى الوقت نفسه عن البحث عن السلام الدائم والمستدام الذى تقبله أوكرانيا.

وقال دراجي - مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".