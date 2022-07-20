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الأمم المتحدة: استمرار المحادثات لتيسير وصول الأغذية الأوكرانية والأسمدة الروسية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:41 ص
الأمم المتحدة: استمرار المحادثات لتيسير وصول الأغذية الأوكرانية والأسمدة الروسية انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول المفاوضات الجارية بهدف تصدير المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود دون عوائق.

 

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن التفاصيل التي يمكنه الأفصاح عنها حول المكالمة محدودة للغاية في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات التي تحاول تيسير الوصول إلى المواد الغذائية الأوكرانية والأسمدة الروسية.

 

وقال حق، إن الأمين العام يتوقع سلسلة أخرى من المحادثات مؤكدا أن الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، التي تشارك في المحادثات، زارت موسكو مؤخراً والتقت بكبار المسؤولين لافتا الى إن الأمور جارية وهي علامة مرحب بها، ولكن يجب انتظار النتائج.

 

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

أوكرانيا

روسيا



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