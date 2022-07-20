الأحد.. انطلاق امتحانات النقل الأزهرى "دور ثان" و10 أغسطس للشهادات (تحديث)

كتب لؤى على

تنطلق الأحد المقبل، امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى حيث يبدأ طلاب الصف الرابع امتحاناهم بمواد الرياضيات –المهام الادائية – المهارات المهنية، فيما يمتحن طلاب الصف الخامس بمادتى العلوم والحاسب الآلى.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية يبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاس الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

أما امتحانات النقل الاعدادى فتنطلق يوم 24 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى أصول الدين " ورقة أولى" التفسير والحديث، والعلوم.

فيما يبدأ طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحاناتهم يوم 24 يوليو بمادتى أصول الدين " ورقة أولى" التفسير والحديث، والعلوم.

أما طلاب النقل الثانوى فتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للقسم العلمى يوم الاحد 24 يوليو بمادتى البلاغة والهندسة، ، أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى يبدأون امتحاناتهم بمادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات.

أما طلاب القسم الادبى فيبدأ طلاب الصف الأول امتحاناتهم يوم الاحد 24 يوليو بمادتى البلاغة والمنطق ، أما طلاب الصف الثانى بمادتى الحديث والفلسفة.

وكان قد قرر قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٣م إلى الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٨م، وذلك بناء على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٢ لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.