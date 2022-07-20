استئصال ورم يزن 18 كيلوجراما من معدة شاب بمركز أورام طنطا

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور إسلام صبرى، مدير مركز أورام طنطا، عن نجاح فريق طبي بالمركز فى استئصال ورم ضخم يزن 18 كيلوجراما، من مريض يبلغ من العمر 34 عاما، حيث ضم الفريق الطبى الدكتور إسلام عبد الحليم استشارى جراحة الأورام بالمركز، والدكتور محمود سليمان استشاري جراحة الأورام، والدكتورة لمياء عبد المعز أخصائي جراحة الأورام، إلى جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد شبل، والدكتور أحمد عراقيب، بجانب طاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جانبه قال الدكتور محمود سليمان إن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن منذ أكثر من 6 شهور، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم خلف الغشاء البريتوني وحول الكلية اليمنى، وعليه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من 4 ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر أعلن علاء أبو عكر، مساعد مدير المركز لشئون الإعلام، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز، حيث تم تطوير قسم المعامل بالمركز وكذا قسم الباثولوجي، وذلك في إطار سعي المركز ووزارة الصحة لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضي المترددين على المركز، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالمنظومة الصحية.