ارتفاع عدد ناقلات البترول المارة من قناة السويس إلى 533 نقالة مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس سجلت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عددها 1383 سفينة في شهر مايو الماضي، بينما كانت 1294 سفينة في شهر مايو 2021، بزيادة بلغت نحو 89 سفينة.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن عدد ناقلات البترول العابرة شهدت ارتفاعا أيضا خلال تلك الفترة، حيث بلغ عددها 533 ناقلة بترول في مايو الماضي، مقابل 418 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 115 ناقلة بترول.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء رصدت ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس لمستويات قياسية جديدة، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن عائدات قناة السويس تشهد منذ بداية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، حتى مع توابع الحرب الروسية الأوكرانية القائمة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وحققت قناة السويس طفرة خلال العام المالي 2021/2022، حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021، كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021.