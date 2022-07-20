اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:46 م
أكرم القصاص
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ارتفاع الوفيات لـ 2 بحادث انفجار اسطوانة غاز بمخبز سياحى ..صور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:28 م
ارتفاع الوفيات لـ 2 بحادث انفجار اسطوانة غاز بمخبز سياحى ..صور جانب من الحادث
فريق المحافظات

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ارتفعت حالات الوفيات بحادث قرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية لحالتين وفاة، وذلك نتيجة انفجار اسطوانات الغاز الموجودة داخل مخبز عيش سياحى ما نتج عنه انفجار شديد.

 

ونتج عن الانفجار الضخم وفاة 2 وفاة السعيد أحمد السيد أحمد 20عاما، أميرة محمد العدل محمد 38 عاما وإصابة 14 آخرين جميعهم مقيمون قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بالدقهلية مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقلهم جميعا لمستشفي دكرنس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير امن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بإنفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحى داخل أحد العقارات بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعه وتم إخطار النيابة العامة والتى إنتقلت إلى مكان الواقعه للمعاينة والوقوف على أسباب الانفجار.
 

جانب-من-إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(1)
 
جانب-من-إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(2)
 
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حادث-الدقهلية-(3)
 
إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(1)
 
إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(2)
 
إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(3)
 
إنفجار-إسطوانات-غاز-بمخبز-عيش-سياحي-بالدقهلية-(4)
 
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جانب-من-الحادث-(2)
 
جانب-من-الحادث-(3)
 
جانب-من-الحادث-(4)

إنفجار ضخم بمخبز عيش سياحي

قرية ميت مجاهد

مركز ومدينة دكرنس

مركز شرطة دكرنس



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