ارتفاع الوفيات لـ 2 بحادث انفجار اسطوانة غاز بمخبز سياحى ..صور

فريق المحافظات

ارتفعت حالات الوفيات بحادث قرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية لحالتين وفاة، وذلك نتيجة انفجار اسطوانات الغاز الموجودة داخل مخبز عيش سياحى ما نتج عنه انفجار شديد.

ونتج عن الانفجار الضخم وفاة 2 وفاة السعيد أحمد السيد أحمد 20عاما، أميرة محمد العدل محمد 38 عاما وإصابة 14 آخرين جميعهم مقيمون قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بالدقهلية مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقلهم جميعا لمستشفي دكرنس المركزى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى مدير امن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بإنفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحى داخل أحد العقارات بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.



انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعه وتم إخطار النيابة العامة والتى إنتقلت إلى مكان الواقعه للمعاينة والوقوف على أسباب الانفجار.

