اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:26 م
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إيجاد مصادر وبدائل للطاقة ضمن مشاريع تخرج قسم الكيمياء كلية علوم حلوان

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:08 م
إيجاد مصادر وبدائل للطاقة ضمن مشاريع تخرج قسم الكيمياء كلية علوم حلوان طلاب قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن اتمام مشاريع تخرج قسم الكيمياء بالكلية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، وريادة  الدكتورة منى عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 
وأوضح  الدكتور عماد أبو الدهب فى بيان أن مشاريع الطلاب للتخرج بقسم الكيمياء تعد من المشاريع التطبيقية في مجالات الطاقة وحماية المعادن من التأكل، حيث تشتمل على كيفية إنتاج الهيدروجين وكذلك طرق تخزينه، كما تشتمل أيضا على إلقاء الضوء على إيجاد مصادر وبدائل للطاقه ، وتعتبر حماية المعادن بالطرق المختلفه إحدى مشاريع الطلاب والتي تلقي الضوء على كيفية وميكانيكيه حماية المعادن من التأكل بالطرق المختلفة لما له من مردود اقتصادى لتقليل معدل التأكل وإطالة عمر المعدن أو السبيكة وإيجاد بديل للمعدن ، وتطرقت المشاريع أيضاً لحماية المعادن بطرق الطلاء.
 
 
 

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