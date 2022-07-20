إصابة 2 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة تم إطلاق أعيرة نارية فيها في الهواء بقصد التهديد بسبب خلال سابقة حول الجيرة تم ضبط 4 متهمين من بينهم 2 مصابين بإصابات عادية وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وضبط السلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء بناحية دائرة مركز سوهاج، وتبين أنها بين " طرف أول " فهد ا م ع - 16 سنة طالب مصاباً " نزيف بالمخ " وإبراهيم ا ع م 28 سنة جزار مصاباً " باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالساق الأيمن.

وبين "طرف ثان" أحمد ر ع ا 35 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى بندقية آلية عيار "14" طلقة من ذات العيار تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما علي الآخر.

واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.