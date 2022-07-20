إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو أثناء العمل فى الشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي اولاد صقر المركزى، بوصول "حسين ف م ع" 27 عاما عامل محارة مقيم اللبشة دائرة مركز صان الحجر، مصابا بكسر بالفقرة الصدرية الأخيرة وكسر بالقطنية الأولى، وجارى تقديم الخدمة الطبية له من إسعافات أولية وأشعة مقطعية.

وتبين من سؤال أسرته حدوث إصابته إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بمهام عمله سقط من الطابق الثانى، و جارى تحرير محضر بالواقعة.