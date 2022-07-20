اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:29 م
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إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو أثناء العمل فى الشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:41 م
إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو أثناء العمل فى الشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب عامل محارة بمحافظة الشرقية، اليوم، بكسور وسحجات متعددة، إثر سقوطه من علو، أثناء القيام بأعمال المحارة، وتم نقلهما إلى مستشفى أولاد صقر المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية،  إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي اولاد صقر المركزى، بوصول "حسين ف م ع" 27 عاما عامل محارة مقيم اللبشة دائرة مركز صان الحجر، مصابا بكسر بالفقرة الصدرية الأخيرة وكسر بالقطنية الأولى، وجارى تقديم الخدمة الطبية له من إسعافات أولية وأشعة مقطعية.

 

وتبين من سؤال أسرته حدوث إصابته إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بمهام عمله سقط من الطابق الثانى، و جارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


الشرقية

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