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إحالة مسئول مخبز للمحاكمة بتهمة تجميع دقيق مدعم فى المرج

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:52 م
إحالة مسئول مخبز للمحاكمة بتهمة تجميع دقيق مدعم فى المرج محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج ، إحالة مسئول مخبز بلدى بالمرج لقیامه بتجمیع كمیات من الدقیق البلدى المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وفى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع فى كمیة من الدقیق البلدى المدعم "استخراج %82 " بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدى مدعم) و بمواجھته اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.

 

 


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المرج

مباحث التموين الغش التجاري



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