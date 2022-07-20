اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء أكثر من 100 شخص بسبب حرائق الغابات توسكانا فى إيطاليا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:00 ص
إجلاء أكثر من 100 شخص بسبب حرائق الغابات توسكانا فى إيطاليا حرائق الغابات - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمَكَّنَ رجالُ الإطفاء فى إقليم توسكانا الإيطالى من إجلاء أكثر من 100 شخصٍ من منازلهم إلى مكان آمن بسبب حرائق الغابات الواسعة بشمال إيطاليا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأوضحَ الرئيسُ الإقليمي لمنطقة توسكانا يوجينيو جيانى أنَّ مساحة المنطقة المتضررة نتجية الحرائق تبلغُ حوالي 400 هكتار ،كما ظَهَرَتْ أعمدة الدخان الكثيف على مرتفعات الغابات ووصلَ إلى الأقاليم المجاورة،مشيراً إلى أنَّ خمسَ مروحياتٍ وأربعَ طائراتٍ إطفاء شاركت فى إطفاء الحريق من الجو.


وتَسَبَّبَ حريقٌ كبيرٌ في إحدى الغابات بشمال شرق إيطاليا في استمرار رجال الإطفاء بعمليات الإطفاء وتم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتاً.


حرائق الغابات

توسكانا

إيطاليا

روما



الموضوعات المتعلقة

إسبانيا: نشهد أصعب حالة طوارئ منذ عقود بسبب حرائق الغابات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:22 ص

الحرارة تتخطى 50 درجة بالمغرب.. وحرائق الغابات عرض مستمر.. فيديو

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:00 ص

حرائق الغابات عرض مستمر بالمغرب لليوم الخامس.. الحرارة المرتفعة والرياح تفاقم الأمور بمدن متفرقة.. و"العرائش" الإقليم الأكثر تضررا.. والسلطات تدفع مزيدا من التعزيزات وإجلاء 1325 أسرة.. ومتضررون يطالبون بتعويضات

الأحد، 17 يوليه 2022 06:00 م

فرنسا تشكر اليونان على إرسال طائرتى إطفاء للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات

السبت، 16 يوليه 2022 10:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة