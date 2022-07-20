إجلاء أكثر من 100 شخص بسبب حرائق الغابات توسكانا فى إيطاليا

كتب محمد جمال

تمَكَّنَ رجالُ الإطفاء فى إقليم توسكانا الإيطالى من إجلاء أكثر من 100 شخصٍ من منازلهم إلى مكان آمن بسبب حرائق الغابات الواسعة بشمال إيطاليا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحَ الرئيسُ الإقليمي لمنطقة توسكانا يوجينيو جيانى أنَّ مساحة المنطقة المتضررة نتجية الحرائق تبلغُ حوالي 400 هكتار ،كما ظَهَرَتْ أعمدة الدخان الكثيف على مرتفعات الغابات ووصلَ إلى الأقاليم المجاورة،مشيراً إلى أنَّ خمسَ مروحياتٍ وأربعَ طائراتٍ إطفاء شاركت فى إطفاء الحريق من الجو.



وتَسَبَّبَ حريقٌ كبيرٌ في إحدى الغابات بشمال شرق إيطاليا في استمرار رجال الإطفاء بعمليات الإطفاء وتم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتاً.