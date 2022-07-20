أنشطة ثقافية وفنية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

واصل فرع المجلس القومى للمرأة فى أسوان تنفيذ سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمرأة والأسرة داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، في تصريحات صحفية، بأنه تم تنظيم أمسية ثقافية وفنية بمركز كوم أمبو شارك فيها نخبة من الشعراء الذين قدموا مجموعة متميزة من الفقرات الشعرية والأدبية المتميزة، وقد اختتمت الفعاليات بتكريم الشاعرة الصغيرة روان محمود وذلك لتشجيعها لمواصلة وتنمية مهاراتها وموهبتها الشعرية الواعدة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فرع المجلس شارك فى الندوة التعريفية التى نظمتها إدارة التضامن الإجتماعى بكوم أمبو بمشاركة عدد من الفتيات من الفئات الشبابية المستهدفة من عمر 18 وحتى 35 سنة حيث تضمنت فعاليات الندوة التوعية ببرنامج " مودة " وأهم أهدافه ودوره فى رفع وعى الشباب بأسس التعامل بين الزوجين وأساليب حل المشكلات الأسرية من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وتنميتها.