أطعمة مغذية يمكن للأطفال الأكبر من عام تناولها

تشعر الأمهات بالقلق بشأن ما يجب إطعامه للأطفال للحفاظ على صحتهم، وعندما يتعلق الأمر بتزويد طفلك بالأطعمة المناسبة، عليكِ أن تضعى فى اعتبارك أن احتياجات طفلك الغذائية ستتغير مع تقدمه فى السن، نتيجة لذلك، من الضرورى أن يتناول الأطفال أطعمة مغذية تحتوى على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 أطعمة مغذية يمكن أن يتناولها الأطفال الأكبر من عام، بحسب موقع health.

من المهم أن نتذكر أنه لا ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة من أي نوع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، ويجب عليك دائمًا استشارة طبيب الأطفال أولاً قبل إدخال بعض المواد الصلبة لطفلك، عندما يبلغ طفلك سنة واحدة أو أكثر، يمكن للطعام الصلب أن يحل محل لبن الأم في النظام الغذائي لطفلك عندما تعطيهم مجموعة متنوعة من الأطعمة بطريقة جذابة ، سيتمكن طفلك من استهلاك العناصر الغذائية الضرورية من خلال الطعام.

6 أطعمة مغذية يمكن أن يتناولها الأطفال الأكبر من عام:

​1. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن تكون مفيدة جدًا لطفلك يفضل الأطفال هذه على الخضروات الأخرى بسبب مذاقها الحلو الطبيعي، يمكنك هرس البطاطا الحلوة، لذلك يسهل إطعام طفلك.

2. البيض

ملئ بالبروتينات، ويحتوى صفار البيض على أساسيات مثل فيتامين أ ، د ، هـ ، ب 12، لكن قبل أن تقدم لطفلك البيض تأكد من أنه لا يعانى من الحساسية تجاه البيض من خلال استشارة الطبيب.

3. الجزر

يلعب الجزر دورًا مهمًا في نمو الرؤية وتطويرها مثل البطاطا الحلوة، فهي حلوة المذاق بشكل طبيعي، وبالتالي يسهل إطعامها للأطفال قم بطهي الجزر حتى يصبح طريًا جدًا قبل إطعامه لطفلك.

4. الدجاج

الدجاج غني بالبروتين وفيتامين B6، يجب أن يأكل الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات لدعم نموهم السريع. لذلك ، الدجاج خيار ممتاز لذلك في حالة عدم إعجاب طفلك بالطعم ، امزجه بالخضروات المفضلة لديه.

5. الحليب

يجب أن تعطي الحليب لأطفالك كل يوم ، حيث يوفر الحليب الطاقة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب 12 والكالسيوم والريبوفلافين والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور كل هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو الطفل. يمكنك أيضًا جعله أكثر تغذية لطفلك عن طريق إضافة اللوز أو التمر أو الكركم.

6. البروكلي

يجب أن يستهلك الأطفال في مرحلة النمو الخضروات والفواكه فهو معبأ بفيتامين سي وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والألياف، ويمكن أن يكون البروكلي غذاءً ممتازًا لطفلك.