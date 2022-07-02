وفاة رئيس تنفيذ الأحكام فى الأقصر بنوبة قلبية مفاجئة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، وفاة اللواء محمد الحسينى رسلان، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، وذلك نتيجة إصابته بنوبة قلبية خلال أداء عمله بالمديرية، وحاول رجال الإسعاف إنقاذه وإسعافه ولكنه فارق الحياة قبل الوصول للمستشفى.

وتوفى اللواء محمد الحسينى رسلان، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر، بعد شعوره بحالة من الإعياء الشديدة عقب إصابته بأزمة قلبية فارق الحياة على إثرها، حيث أنه من المقرر أن يتم يشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى قرية "بهجزرة" التابعة لمركز نجع حمادى فى محافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من فحص الجثمان والتصريح بالدفن.

ومن الجدير بالذكر يعتبر اللواء محمد الحسينى عبد الستار رسلان الهمامى، من مواليد قرية بهجزرة التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وينتمى لقبيلة الهمامية، وتقلد عدد من المناصب فى وزارة الداخلية والتى كان آخرها رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر فى عام 2020، وهو المنصب الذى استمر فيه حتى وافته المنية اليوم.

وبعد انتشار خبر وفاة اللواء محمد الحسينى رسلان، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، تحولت صفحات أهالى محافظة الأقصر إلى سرادق عزاء وتقديم واجب العزاء للفقيد وأسرته، حيث أن المتوفى له سمعه حسنة والجميع يحبه وكان يتعامل مع أبناء مدينة الأقصر بأخلاق حميدة خلال فترة توليه منصبه بمديرية الأمن.