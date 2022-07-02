العثور على جثمان مرشد سياحى داخل شقته بمدينة طيبة بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الاقصر، اليوم السبت، عثور رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر على مرشد سياحى متوفى داخل شقته وفى يديه جرح قطعى فى الشرايين، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الكرنك لفحصه بمعرفة رجال الطب الشرعى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة اخطارا من مرفق إسعاف الأقصر يفيد بالعثور على جثمان "م.ج.م" مرشد سياحى مصاب بجرح قطعى فى يده وغارق فى الدماء، وانتقل على الفور رجال المباحث لشقة المتوفى، وتم رفع البصمات ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، وذلك لحين عرضه على رجال الطب الشرعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت محافظة الأقصر، الجمعة، حادثى غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.