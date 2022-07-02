وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة ومستشفى طب وجراحة الاطفال بالمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس افتتحا جناح العمليات الكبرى "الكبسولات" والعناية المركزة ووحدة التعقيم بمستشفيات جامعة قناة السويس وتفقد أعمال تاهيل الأقسام الداخلية استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض رئيس الجامعة امام الوزير ومرافقوه إلى شرح مبسط وقال أنه تم تطوير جناح العمليات الكبرى علي مساحة 1300 م ٢ يضم عدد 9 غرف كبسولات وعدد 9 أسرة بالإضافة إلى غرف إفاقة وتحضير مع وجود صيدلية وعدد 8مخازن وغرفتين للأطباء والتمريض وغرف تغيير ملابس رجال وسيدات.

كما تم تجهيز كل كبسولة بأحدث الأجهزة الألمانية من أجهزة تخدير ووحدة تكييف منفصلة بكل غرفة والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة من داخل الغرف بالإضافة إلى كاميرات مراقبة بتكلفة اجمالية قدرها (170238240) جنيه إلى جانب تجهيز وحدة التعقيم المركزى على أحدث التقنيات العالمية بتكلفة (20000000) جنيه.

وتابع" مندور" أنه تم الانتهاء من تجديد الطرقة الرئيسية بالمستشفى الخاص بجناحى التعقيم والعمليات بإجمالى تكلفة 3711463جنيه

وعن تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعية فقد أشار رئيس الجامعة أنه سيتم على مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى شملت تطوير ثلاثة أدوار وتمت عملية التطوير بشكل رأسي للجزء الأيسر من المستشفي والذي يضم أقسام الباطنة، الجراحة، النسا، والحقن المجهري بسعة 198 سريرا هذا وسيتم البدء فى المرحلة الثانية شهر أغسطس القادم التي ستعمل على تطوير 178 سريرا.

أما فيما يخص التجديد بالعناية المركزة فقد تم زيادة عدد 15 سريرا مقسمة على قاعتين منهم 9 أسرة عناية قلب وستة أسرة عناية قلب وصدر بالإضافة إلى تكيف مركزى، نظام حرق متكامل كما تم فتح ممر من العمليات الكبرى إلى العناية المركزة وذلك لسهولة نقل المرضى من العمليات ، مع توفير ممر أمن لنقل المخلفات والنفايات الخطرة بالإضافة إلى استراحات للأطباء بتكلفة 36816765) جنيها.