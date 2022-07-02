وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جناح العمليات الكبرى "الكبسولات" والعناية المركزة ووحدة التعقيم بمستشفيات جامعة قناة السويس وتفقد أعمال تأهيل الأقسام الداخلية استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض رئيس الجامعة أمام الوزير ومرافقوه إلى شرح مبسط، وقال إنه تم تطوير جناح العمليات الكبرى علي مساحة 1300 م 2 يضم عدد 9 غرف كبسولات وعدد 9 أسرة بالإضافة إلى غرف إفاقة وتحضير مع وجود صيدلية وعدد 8مخازن وغرفتين للأطباء والتمريض وغرف تغيير ملابس رجال وسيدات.

كما تم تجهيز كل كبسولة بأحدث الأجهزة الألمانية من أجهزة تخدير ووحدة تكييف منفصلة بكل غرفة والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة من داخل الغرف بالإضافة إلى كاميرات مراقبة بتكلفة اجمالية قدرها (170238240) جنيه إلى جانب تجهيز وحدة التعقيم المركزى على أحدث التقنيات العالمية بتكلفة (20000000) جنيه.

وتابع" مندور" أنه تم الانتهاء من تجديد الطرقة الرئيسية بالمستشفى الخاص بجناحى التعقيم والعمليات بإجمالى تكلفة 3711463جنيه.

وعن تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعية فقد أشار رئيس الجامعة أنه سيتم على مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى شملت تطوير ثلاثة أدوار وتمت عملية التطوير بشكل رأسي للجزء الأيسر من المستشفي والذي يضم أقسام الباطنة، الجراحة، النسا، والحقن المجهري بسعة 198 سريرا هذا وسيتم البدأ فى المرحلة الثانية شهر أغسطس القادم التي ستعمل على تطوير 178 سريرا.

أما فيما يخص التجديد بالعناية المركزة فقد تم زيادة عدد 15 سرير مقسمه على قاعتين منهم 9 أسرة عناية قلب و سته أسرة عناية قلب وصدر بالإضافة إلى تكيف مركزى ،نظام حرق متكامل كما تم فتح ممر من العمليات الكبرى إلى العناية المركزة وذلك لسهولة نقل المرضى من العمليات ، مع توفير ممر أمن لنقل المخلفات والنفايات الخطرة بالإضافة إلى استراحات للأطباء بتكلفة 36816765) جنيه.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، تفقد مبانى كليتى الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الالكترونية.

وخلال الزيارة استمع الوزير للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حول الكليات وقال رئيس الجامعة إن مبنى كلية الالسن الجديد يقع على يسار المدخل الرئيسي لحرم الجامعة الجديدة خلف مبنى كلية الحاسبات والمعلومات ويحده من الجانبين مبنى امتداد كلية الحاسبات ومبنى معهد الاتصالات، ويمتد المبنى على مساحة اجمالية 1900م2 تنقسم الى معماريا جزئين وتتكون من جزء رئيسي بمسطح 1600م2 يتوسطه المدخل الرئيسي للكلية بمنتصف الواجهة الرئيسية وملحق اخر بمساحة 300م2 ويقع بين الكلية ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد.

ويتكون المبنى من 4 طوابق وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و4 مخارج للطوارئ والهروب، كما يحتوي على 2 سلم على كل من الجانبين ومصعد، كما يحتوي بكل دور على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء وكذلك دورات مياه وبوفيه.

ويحتوي المبنى على المكاتب الادارية والمكتبة ومركز للمعلومات وعدد 10 معامل و8 قاعات دراسية و4 غرف كنترول.

وعن امتداد كلية الحاسبات والمعلومات قال رئيس الجامعة أن المبنى يقع امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على يسار المدخل الرئيسي لحرم الجامعة الجديدة خلف مبنى كلية الحاسبات والمعلومات ويحده من الجهة القبلية مبنى كلية الالسن الجديدة، ويمتد المبنى على مساحة اجمالية 1600م2 حيث يقع المدخل الرئيسي بمنتصف الواجهة الرئيسية.

ويتكون المبنى من 4 طوابق وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و4 مخارج للطوارئ والهروب، كما يحتوي على 2 سلم على كل من الجانبين ومصعد، كما يحتوي بكل دور على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء وكذلك دورات مياه وبوفيه.

ويحتوي المبنى على كل من: مركز للمعلومات وعدد 7 قاعات دراسية وعدد 5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية وعدد 6 غرف كنترول.

وبالنسبة لمركز الاختبارات الإلكترونية قال رئيس الجامعة أن المبنى يقع على يسار مدخل طب الاسنان لحرم الجامعة الجديدة بجوار كل من مبنى مدرجات كلية الآداب ومبنى كلية السياحة والفنادق، ويمتد المبنى على مساحة اجمالية 1800م2 ويتسع لحوالي 3400 طالب.

ويتكون المبنى من 5 طوابق وبه مدخل رئيسي ومداخل جانبية للطوارئ والهروب، كما يحتوي على 5 سلالم على كل من الجانبين و4 مصاعد.

ويحتوي على 5 معامل رئيسية للحاسب الألي، كما يحتوي بكل دور على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء وكذلك دورات مياه وبوفيه.

وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ومرافقوه بمبنى رئاسة الجامعة وتم عقد لقاء موسع مع عمداء الكليات ثم تفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الالكترونية .

ومن المقرر ان يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا بحضور النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (6)



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (7)



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (1)



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (2)



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (3)



وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان جناح العمليات الكبرى (4)