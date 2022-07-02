اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يصل إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى جولة تفقدية بالكليات

السبت، 02 يوليه 2022 03:37 م
وزير التعليم العالى يصل إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى جولة تفقدية بالكليات وزير التعليم العالى يصل إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية لتدشين سلسلة افتتاحات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ومرافقوه بمبنى رئاسة الجامعة وحضر الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن محافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر عقد لقاء موسع مع عمداء الكليات ثم تفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الالكترونية، وذلك لتدشين سلسلة افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة قناة السويس تشمل جناح العمليات الكبرى ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة.

وتبدأ سلسلة الافتتاحات بجناح العمليات الكبرى (الكبسولات) ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة ثم تفقد أعمال تأهيل الأقسام الداخلية استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ووضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة ومستشفى طب وجراحة الاطفال .

كما يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا بحضور النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وكان الوزير ومرافقوه زاروا المركز الطبى بالسبع ابار الشرقية ومستشفى الأورام ومركز اسعاف الاسماعيلية والمستشفى التأهيلي الطبى الذى أقيم بدلا من مبنى مستشفى التأمين الصحى.

 

 


الاسماعيلية

وزير التعليم العالى

جامعة قناة السويس

مؤتمر صحفي



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