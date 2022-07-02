وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى التأهيل الطبى التخصصى بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ومرافقوه والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية مستشفى التأهيل الطبى التخصصى والمقام بدلا من مستشفى التأمين الصحى

كما تفقد الوزير ومرافقوه قبل ذلك مركز الاسعاف الرئيسى بالإسماعيلية، كما تفقد غرفة عمليات الاسعاف ومستشفى اورام الإسماعيلية واستمع الوزير إلى شكاوى وآراء مرضى مستشفى الأورام.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وصل الى محافظة الاسماعيلية وتفقد الوزير ومرافقوه وحدة طب الاسرة بالسبع ابار الشرقية بعد تطويرها ودخولها منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

ومن المقرر ان يتفقد الوزير ومرافقوه مجمع التأهيل الخاص بالمجمع الطبى ثم يتوجه الوزير ومرافقوه الى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وذلك لتدشين سلسلة افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة قناة السويس تشمل جناح العمليات الكبرى ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة.

ومن المقرر ان يستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وزير التعليم العالي ومرافقوه بمبنى رئاسة الجامعة في بداية الزيارة يعقبها عقد لقاء موسع مع عمداء الكليات ثم تفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الالكترونية .

وتبدأ سلسلة الافتتاحات بجناح العمليات الكبرى (الكبسولات) ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة ثم تفقد أعمال تأهيل الأقسام الداخلية استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ووضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة ومستشفى طب وجراحة الاطفال. كما يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.



مستشفى التأهيل الطبى التخصصى بالإسماعيلية



وزير التعليم العالى



وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى التأهيل الطبى التخصصى